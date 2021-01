Trump geht – Biden kommt. Am 20. Januar startet zum Amtswechsel in den USA der neue RHEINPFALZ-Newsletter „Tüchter’s 51 States“ – auf Deutsch und Englisch.

Was haben Helmut Kohl und die Amtseinführung von Joe Biden miteinander zu tun? Wie geht es weiter mit den US-Soldaten auf der US-Airbase in Ramstein? Und warum fiebern so viele Deutsche beim Superbowl der NFL mit? Fragen, die der neue Amerika-Newsletter von RHEINPFALZ-Redakteur Ilja Tüchter beantworten will. Er heißt „Tüchter’s 51 States“ und erscheint ab dem 20. Januar alle zwei Wochen.

Er kann ab sofort kostenlos abonniert werden.

Warum „Tüchter’s 51 States“? Der Newsletter, eine E-Mail mit exklusiven Analysen und Hintergründen, handelt von allem, das amerikanisch ist: in den 50 Vereinigten Staaten und in Rheinland-Pfalz. Schließlich ist das Bundesland so etwas wie ein 51. Staat der USA.

50.000 US-Amerikaner leben hier. Durch die Airbase in Ramstein und den Atomwaffenstützpunkt in Büchel ist kaum eine Region außerhalb der USA so wichtig für die Amerikaner. Und umgekehrt: Von Heinz Ketchup bis zur Familie Trump aus Kallstadt gibt es so vieles, das die Pfälzer und die Amerikaner verbindet. „Tüchter’s 51 States“ erzählt diese transatlantischen Geschichten, und zwar auf Deutsch und Englisch!