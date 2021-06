Die Hälfte der Rheinland-Pfälzer lebt in einer Familie mit Kindern. Bei 2.032.200 Bürgern war dies 2019 der Fall, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte. Das waren 50,5 Prozent der seinerzeit 4.024.900 Rheinland-Pfälzer. Im Jahr 2000 hatten noch 2.260.100 Bürger in Familien mit Kindern gelebt. Das waren 56,4 Prozent der damaligen Bevölkerung. Zugleich sank die Zahl der Kinder in Rheinland-Pfalz unter die Millionengrenze. Hatten die Statistiker im Jahr 2000 noch 1.072.100 Mädchen und Jungen gezählt, waren es 2019 nur noch 971.900.