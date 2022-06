Die Deutsch-japanische Gesellschaft (DJG) Vorderpfalz richtet dieses Jahr nach Corona-bedingter Verzögerung erstmals die neue Japan-Messe „NonkiCon“ in Speyer aus. Unter anderem werden dort verschiedene Manga-Zeichner ihre Kunst präsentieren. Für die Organisation sucht die DJG noch ehrenamtliche Helfer. Sie können sich online unter www.nonki-con.de/bewerbungen anmelden. Der Austragungsort für die kostenlose Veranstaltung am Samstag, 9. Juli, von 10 bis 18 Uhr wird die Stadthalle sein. Aufgrund der Pandemie soll das Ereignis in diesem Jahr etwas kleiner als ursprünglich geplant werden. Für 2023 ist eine größere Version geplant.