Jan Remmlinger bleibt den Eulen Ludwigshafen treu. Der 26-Jährige hat seinen Vertrag beim Handball-Bundesligisten verlängert. „Ich glaube, dass wir die Entwicklung, die der Verein in den letzten dreieinhalb Jahren genommen hat, fortsetzen können“, begründet Remmlinger seinen Verbleib in Ludwigshafen. Vor allem in der Defensive hatte sich der ehemalige Balinger eine wichtige Rolle bei den Eulen erarbeitet.

Seit Januar 2017 spielt Remmlinger für die Eulen und hatte großen Anteil am Aufstieg der Ludwigshafener im Sommer 2017. Nach einer langwierigen Handverletzung fand er im vergangenen Jahr wieder Anschluss und wurde zu einer wichtigen Figur im Team von Ben Matschke. In die nächste Spielzeit geht Remmlinger mit festen Zielen. „Ich bin einer der Älteren in der Mannschaft und möchte auch Verantwortung übernehmen“, sagt der Rückraumspieler.