Die Corona-Lage in Ludwigshafen bleibt angespannt. Dies belegen die aktuellen Infektionszahlen des Landesuntersuchungsamts vom Montag: So ist der Inzidenzwert in Ludwigshafen auf 206 Neuinfektionen binnen einer Woche gestiegen (bezogen auf 100.000 Einwohner). Das ist der zweithöchste Wert in Rheinland-Pfalz. Im Stadtgebiet gibt es derzeit 1079 akute Fälle. Zwei weitere Menschen sind gestorben. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Corona-Toten auf 309 Menschen. Im Rhein-Pfalz-Kreis ist der Inzidenzwert auf 131,3 gestiegen (624 akute Fälle, 209 Tote).

Im Klinikum Ludwigshafen sind die Intensivstationen voll. Dort haben die Covid-Patienten dafür gesorgt, dass die Kapazitäten der Intensivmedizin ausgeschöpft sind. Der Ärztliche Direktor Günter Layer schlägt Alarm. Die Situation sei schwieriger als bisher in der Pandemie. Weiterlesen