Um die Bevölkerung in Zukunft besser bei extremen Gefahren warnen zu können, räumte Innenminister Roger Lewentz (SPD) bei einer Sondersitzung von drei Fachausschüssen am rheinland-pfälzischen Landtag am Donnerstag ein: „Wir brauchen völlig neue Warnsysteme.“ Viele Dinge müssten neu justiert werden, so Lewentz, ohne konkret zu werden. Das System Katwarn habe funktioniert. Sirenen seien zum Teil aber umgerissen worden beziehungsweise sei deren Geheul offenbar nicht richtig gedeutet worden. Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne) sagte zu der Kritik der britischen Wissenschaftlerin Hannah Cloke, die am Aufbau der europäischen Flutwarnbehörde Efas beteiligt war und die deutschen Behörden „monumentales“ System-Versagen bezüglich der Flutkatastrophe vorgeworfen hatte: Mittlerweile habe sich die Leitung der Behörde deutlich von dieser Kritik distanziert, so Spiegel.

Nach der Sturzflut an der Ahr haben dem Innenministerium zufolge Einsatzkräfte etwa 330 Menschen mit Hubschraubern von Dächern und Bäumen gerettet. Insgesamt seien bis zu 36 Hubschrauber im Einsatz gewesen, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Donnerstag in einer Sondersitzung von drei Fachausschüssen des Landtags in Mainz. Zurzeit seien im Kreis Ahrweiler 3500 Kräfte des Katastrophenschutzes, 1050 Polizisten und 853 Soldaten im Einsatz. Die Rettungs- und Evakuierungsmaßnahmen dauerten noch an. Heute macht nach Auskunft von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) die Bundeswehr Luftaufnahmen vom Katastrophengebiet, um die Schäden noch besser einschätzen zu können.

In dem Landkreis seien 62 Brücken zerstört und 13 weitere beschädigt, sagte Lewentz. Auch wurden nach Angaben des Ministers 19 Kindertagesstätten sowie 14 von 60 Schulen stark beschädigt oder zerstört. Lewentz zeigte sich besorgt, dass der für das Wochenende angekündigte Regen die Situation zusätzlich erschweren könnte.