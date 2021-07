Obwohl in England ab dem 19. Juli fast alle Corona-Beschränkungen wegfallen sollen, will die Stadt London an der Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr festhalten. Nach den Plänen der Londoner Behörden sollen Fahrgäste, wenn sie die öffentlichen Verkehrsmittel der Stadt nutzen, auch nach dem 19. Juli zum Tragen der Schutzmasken verpflichtet sein.

Er habe immer wieder vergeblich darauf hingewiesen, dass die „einfachste und sicherste Option“ im Kampf gegen das Coronavirus sei, an der landesweiten Pflicht zum Tragen von Mund-Nase-Schutz in Bussen und Bahnen festzuhalten, erklärte Londons Bürgermeister Sadiq Khan am Mittwoch. Deshalb habe er den Betreiber des öffentlichen Verkehrsnetzes gebeten, die Maskenpflicht auf allen Linien beizubehalten, erklärte der Labour-Politiker weiter. Das gebe allen Nutzern, auch den Touristen, Sicherheit. Die Maskenpflicht soll laut Khan in den Beförderungsbedingungen von Transport of London aufgenommen werden.

Die Regierung von Premierminister Boris Johnson hatte am Montag verkündet, dass in England trotz der hohen Infektionszahlen die meisten Corona-Beschränkungen wie geplant in einer Woche fallen werden.