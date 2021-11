Am 7. Dezember endet die erste von zwei Phasen der 3G-Regelungsprüfung bei der BASF. Diese erfolgte bisher stichprobenartig an den Werkstoren und durch Vorgesetzte. Seit dieser Woche ist der Nachweis elektronisch möglich. Das teilte eine Sprecherin am Dienstag auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Mitarbeitende der BASF und Kontraktoren, die geimpft oder genesen sind, können demnach ihr qualifiziertes Impf- oder Genesenen-Zertifikat web-basiert hinterlegen. Danach erhalten sie die Zutrittsberechtigung per Werksausweis. Alternativ könnten ab Donnerstag gültige Testzertifikate in einer der beiden Zertifikats-Prüfstellen neben dem Parkhaus an Tor 7 und auf der Parkfläche zwischen Tor 5 und Tor 11 vorgelegt und tagesaktuell überprüft werden. Tests würden dort aber nicht gemacht. Auch werde der Werkschutz an den Toren und Werkszugängen keine Zutrittsberechtigungen erteilen.

