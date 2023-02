Der 72. Westricher Fasnachtsumzug in Ramstein (Kreis Kaiserslautern) hat am Montag bei Sonnenschein viele Gasnachtsbegeisterte in die Westpfalz gelockt. Um 14 Uhr startete der Umzug. Zuvor war ein ausführliches Sicherheitskonzept für die Veranstaltung erstellt worden.

Neben kreativen Kostümen der Teilnehmer waren natürlich auch bunte Wagen und laute Musik mit von der Partie.