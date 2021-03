Mit einer Aktion am Tor 1 des Lastwagenwerks Wörth wollten am Montag zum Schichtwechsel etwa zwei Dutzend IG-Metall-Mitglieder deutlich machen, dass die Gewerkschaft trotz Corona auf eine kämpferische Tarifauseinandersetzung eingestellt ist. Seit Montag ist die sogenannte Friedenspflicht zu Ende ist. Das heißt: Ab jetzt sind Streiks möglich. Es sei denn, die Tarifparteien einigen sich am Verhandlungstisch.

Die Botschaft wird in der Pfalz weite Kreise ziehen: Autos mit Kennzeichen beispielsweise aus Pirmasens, Neustadt, Frankental und dem Rheinpfalz-Kreis mischten sich die unter Autos aus der Südpfalz und dem Raum Karlsruhe. „Jetzt geht’s los, trotz Corona sind wir bereit“, stand auf einem Transparent, das mit lauten Hupen kommentiert wurden.

Im Werk sei die Stimmung zur Zeit eher ruhig, sagte Betriebsratsvorsitzender Thomas Zwick. Die lange vom Betriebsrat angemahnten Gespräche über die Leitbilder für das Werk sollen in den nächsten Wochen beginnen, so Zwick.