Die Deutsche Bahn bietet derzeit noch bis zum 31. Juli Fernzug-Tickets an, die nur knapp 10 Euro kosten. Wer eine Bahncard hat, zahlt sogar nur 7,40 Euro. Lohnt sich die Suche?

Die „Supersparpreis Aktion“ genannten Tickets gibt es nur in begrenzten Kontingenten und nur für relativ kurze Strecken. Nähere Informationen dazu, in welchen Fällen es gute Chancen gibt, ein solches Ticket zu bekommen und auf welchen Strecken die Vorteile damit am größten sind, finden Sie hier.