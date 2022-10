Zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember wird ein neuer ICE von Saarbrücken nach München eingeführt, der auch in Homburg, Kaiserslautern und Neustadt hält. Er fährt über die neue Hochgeschwindigkeitsstrecke Wendlingen–Ulm.

Abfahrt des neuen ICE 563 in Kaiserslautern ist um 9.11 Uhr. In Homburg fährt der Zug um 8.49 Uhr ab, in Neustadt um 9.37 Uhr, planmäßige Ankunft in München ist um 12.57 Uhr. Der Gegenzug ICE 562 fährt um 15.02 Uhr ab München und hält ebenfalls in Neustadt, Kaiserslautern und Homburg.

