Am Mittwoch gegen 14.30 Uhr ist eine Spaziergängerin in Waldfischbach-Burgalben von zwei Hunden gebissen worden. Laut Polizei war die Frau im Waldgebiet oberhalb der Straßen „Auf den Aspen“ und „In der Kappesdelle“ unterwegs, als sie einer Hundehalterin und deren Begleiter begegnete, die drei Hunde dabei hatten. Nur eines der Tiere war laut Polizei angeleint. Die beiden freilaufenden Hunde näherten sich der Spaziergängerin, sprangen an ihr hoch und bissen ihr in die Kniekehle.

Bei der Hundehalterin soll es sich um eine Frau mit dunkelblonden, genicklangen und glatten Haaren handeln. Sie soll zwischen 55 und 60 Jahren alt sein. Wie die Polizei mitteilte, soll die Frau für einen ähnlichen Vorfall Anfang Juli verantwortlich sein. Damals kam es ebenfalls zu einem Hundebiss. Die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und arbeitet mit dem Ordnungsamt der Verbandsgemeinde zusammen. Hinweise zur Ermittlung der Hundehalterin an die Polizei unter Telefon 06333/9270.