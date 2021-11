Der inhabergeführte Buchhändler Hugendubel übernimmt zum Samstag, 27. November, die Weltbild-Filiale am Landauer Rathausplatz. Wie Hugendubel mitteilt, soll allen Mitarbeitern ein Weiterbeschäftigungsangebot gemacht werden. Der Schwerpunkt auf das Lesen werde in den neuen Filialen deutlich herausgestellt: Belletristik und Kinderbücher werden den meisten Raum einnehmen, auch Mangas und teilweise englischsprachige Bücher wird es im Angebot geben, teilt der Buchhändler weiter mit. Darüber hinaus werden die Sitzgelegenheiten ausgeweitet. Formal tritt Hugendubel zum 22. November in den Mietvertrag ein, eine Woche später soll die Umfirmierung abgeschlossen sein – damit unter dem neuen Banner bereits im Weihnachtsgeschäft gehandelt werden kann.