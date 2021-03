Mit mehreren Brüchen ist ein 67-jähriger Motorradfahrer aus am Sonntagnachmittag in die BG-Unfallklinik nach Ludwigshafen geflogen worden. Laut Polizei war der Mann aus der Verbandsgemeinde Leiningerland auf der Landstraße von Carlsberg Richtung Wattenheim unterwegs, als in Höhe Hetschmühle ein 20-Jähriger Autofahrer nach links Richtung Amseltal abbog und den Motorradfahrer übersah. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Beim Autofahrer liegen laut Polizei keine Hinweise auf eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit vor. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen im Einsatz, unter anderem um ausgelaufene Betriebsstoffe zu binden.