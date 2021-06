Für Grund- und Förderschüler entfällt von Montag an die Maskenpflicht in den Pausen. Das hat die Landesregierung am Mittwoch auf einer Pressekonferenz bekanntgegeben. Wie geplant gibt es in allen Klassen von 14. Juni an wieder Unterricht für alle in der Schule. Für die Kitas sollen vom 21. Juni an die festen Gruppen wieder wegfallen und somit mehr Öffnung möglich werden, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Dienstag in Mainz.

Für Schüler gibt es außerdem wieder eine Sommerschule und andere Bildungsangebote, aber auch Freizeitangebote. In den beiden letzten Wochen der großen Ferien wird es wie im vergangenen Jahr wieder eine Sommerschule geben – diesmal nicht nur für Deutsch und Mathe, sondern möglichst auch für Englisch. Die 9. Klassen werden mit einbezogen.

Ministerin Binz: Auszeit für Familien ermöglichen

Dazu kommen Kurse für Kinder, die ihre Deutschkenntnisse vertiefen wollen. Programme wie „Keiner ohne Abschluss“ und qualifizierte Hausaufgabenhilfe würden ausgebaut. Die Schulen bekämen höhere Budgets, damit sie sich außerschulischer Partner bedienen könnten, sagte Hubig. Dazu zählten bereits die Volkshochschulen mit ihren zusätzlichen Lernangeboten.

Es werde mehr Schulsozialarbeit geben und die Ganztagsschulen sollen mit insgesamt 1500 Stellen aus den Freiwilligen Diensten unterstützt werden. Im neuen Schuljahr sollen insbesondere die Schüler in den Blick genommen werden, die von den Grundschulen auf die weiterführenden Schulen wechseln oder vor einem Schulabschluss stehen.

Familieninstitutionen und Jugendfreizeiten werden unterstützt, finanziell gefördert und die Familien bei Ferien in Jugendherbergen und ähnlichen Einrichtungen unterstützt, kündigte die Jugend- und Familienministerin Katharina Binz (Grüne) an. Damit solle Kindern, Jugendlichen und Familien nach den Anstrengungen der Pandemie eine Auszeit ermöglicht werden.

