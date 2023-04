Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die mehrmonatige Corona-Durststrecke ist überstanden: Auf den Hütten im Pfälzerwald kehrt wieder Leben ein. Die Wirte und Vereine vertrauen ihren Hygienekonzepten aus dem Vorjahr und erklären, warum nicht überall eine Öffnung von heute auf morgen möglich war.

Wie schon so oft in der Corona-Pandemie: Plötzlich ging es schnell. Am 1. Juni gab die Landesregierung grünes Licht für die Selbstbedienung in Pfälzerwald-Hütten