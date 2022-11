Über 100 Gegenstände aus der Burg Falkenstein im Holiday Park haben seit Sonntagabend einen neuen Besitzer gefunden. Die Burg schließt nach 35 Jahren ihre Pforten. Manch ein Liebhaber des Fahrgeschäfts konnte sich in den vergangenen Tagen ein ganz besonderes Andenken ersteigern. Bei einer Auktion war es möglich, um einige der Burg-Requisiten mitzubieten. Über 50.000 Euro an Geboten sind laut Marketingabteilung des Holiday Parks eingegangen. Das bei der Auktion erzielte Geld soll für einen guten Zweck gespendet werden. Wie hoch die endgültige Summe ist, wird in Kürze bekannt gegeben. Seit 1977 konnten bis zu 1.400 Besucher in der Stunde auf Gondeln durch die Burg fahren – vorbei an Gefangenen, Rittern und einem Drachen. Letzterer war übrigens das begehrteste Objekt. Bis zu 5.000 Euro wurden für die Konstruktion geboten. Lesen Sie hier mehr.