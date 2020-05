Der Verwaltungsleiter des Holiday-Parks hält eine Erhöhung der Eintrittspreise als Folge der Corona-Krise nach derzeitigem Stand für „nicht notwendig“. Das sagte Bernd Beitz am Mittwoch im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Die Muttergesellschaft des Parks, die belgische Themenpark-Gruppe Plopsa, habe sogar eine leichte Senkung der Eintrittspreise nicht ausgeschlossen. „Aber das hängt alles damit zusammen, wann und unter welchen Bedingungen wir öffnen können“, so Beitz.

Im Interview sprach Beitz über die Hygiene- und Sicherheitspläne des Parks und mit welchen Änderungen Besucher bei einer Öffnung rechnen müssen.

In Nordrhein-Westfalen dürfen Freizeitparks ab dem 11. Mai unter Auflagen wieder öffnen, in Baden-Württemberg ab Pfingsten. In Rheinland-Pfalz will die Landesregierung erst in der kommenden Woche ihren Stufenplan vorlegen. Beitz hofft auf eine schnelle Öffnung: „Als Freizeitpark befinden wir uns in einer überregionalen Wettbewerbssituation. Schlimmer als geschlossen zu sein ist eigentlich nur, wenn die anderen schon geöffnet haben“.

Das vollständige Interview mit Bernd Beitz lesen Sie hier.