Am Mittwoch ist es bei Schwanheim zu einem Unfall mit hohem Sachschaden gekommen. Eine 18-jährge Opel-Fahrerin fuhr aus Richtung Lug in Richtung Schwanheim. Auf ihrer Straßenseite fanden Mäharbeiten statt, weshalb ein Laster und ein weiteres Auto hinter dem Mähfahrzeug anhielten. Als der Laster zum Vorbeifahren am Mähfahrzeug ausscherte, fuhr die herannahende Opel-Fahrerin dem LKW in die Seite und schleuderte diesen gegen den noch stehenden Hyundai. Es entstand ein Gesamtschaden von 10.000 Euro. Der Opel und der Hyundai waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Opel-Fahrerin sowie der Fahrer des Hyundai wurden mit Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht.