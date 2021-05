Die Regentage in Rheinland-Pfalz und Saarland sind vorüber - zumindest fast. Der Freitag wird noch einmal bewölkt, aber überwiegend trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Die Höchstwerte erreichen 16 bis 20 Grad.

Am Samstag lockert der Himmel auf, und es wird überwiegend freundlich. Die Temperaturen steigen voraussichtlich auf 18 bis 22 Grad an. Ab Sonntag zeigt sich die Sonne dann immer häufiger. Bei Höchstwerten zwischen 19 und 23 Grad bleibt es trocken. Auch zum Wochenbeginn wird es laut Vorhersage sommerlich warm. Die Höchstwerte erreichen am Montag 21 bis 24 Grad.