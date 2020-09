Sonniges Wetter mit Höchsttemperaturen von bis zu 33 Grad ist bis zum Dienstag in Rheinland-Pfalz in Sicht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach sagte am Samstag für das Wochenende keine Niederschläge und nur schwachen Wind voraus. Die Werte steigen auf bis zu 30 Grad. In der Nacht gebe es dann eine Abkühlung mit Tiefstwerten von bis zu neun Grad, in der Eifel sogar bis fünf Grad.

Am Montag und Dienstag sei dann mit Höchstwerten von bis zu 33 Grad zu rechnen, teilten die Meteorologen mit. Es bleibe sonnig und trocken in Rheinland-Pfalz. Der Wind weht nur schwach.