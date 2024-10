Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 23 und 8.20 Uhr in der Diakonissenstraße in Speyer zwei Hauswände sowie einen Stromkasten mit roter Graffitifarbe beschmiert. Das hat die Polizei mitgeteilt. Wer im genannten Zeitraum in der Nähe der Diakonissenstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 06232/137-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.