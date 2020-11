Mit einem souveränen 26:18 (14:9) am Samstagabend in der Mannheimer SAP Arena gegen den TBV Lemgo haben die Rhein-Neckar Löwen die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga verteidigt. Nur bis zum 4:4 hielten die Ostwestfalen mit, dann zogen die Badener auf 9:4 davon. Bärenstark der Innenblock mit Mait Patrail und Ymir Gislason. Torhüter Nikola Katsigiannis zeigte seine beste Leistung im Löwen-Trikot.