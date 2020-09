Titelverteidiger THW Kiel startet am Sonntag, 4. Oktober, mit einem Heimspiel gegen den HC Erlangen in die neue Bundesligasaison. Dies geht aus dem soeben veröffentlichten Spielplan hervor. Die Eulen Ludwigshafen beginnen bereits am 1. Oktober (Donnerstag, 19 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim SC DHfK Leipzig, die Rhein-Neckar Löwen empfangen am 4. Oktober (16 Uhr) TVB Stuttgart. Das Derby Eulen Ludwigshafen - Rhein-Neckar Löwen steigt bereits am zweiten Spieltag (Dienstag, 6. Oktober, 19 Uhr).

Bleiben Löwen zunächst in der SAP-Arena?

Ob die Löwen ihre Heimspiele zunächst wie gewohnt in der Mannheimer SAP-Arena austragen, ist noch ungewiss. „Spiele ohne Zuschauer oder mit einer, durch Auflagen bedingt, nur sehr geringen Anzahl sind für uns wie für viele andere Clubs der Liga wirtschaftlich nur schwer machbar und wären in der SAP-Arena nicht denkbar“, sagte Geschäftsführerin Jennifer Kettemann.