In Rheinland-Pfalz sind laut Landesregierung rund 166.000 Personen zwischen 70 und 79 Jahren geimpft, das entspricht rund 45 Prozent aller Einwohner in dieser Altersgruppe. Sie gehört der zweiten Impfpriorisierungsgruppe an. Seit der vergangenen Woche hat das Land bereits die Prioritätengruppe drei für die Terminregistrierung geöffnet, von denen sich die 60 bis 69-Jährigen schon seit dem 7. April für einen Impftermin anmelden können. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) kündigte am Dienstag in Mainz an, dass die Über-70-Jährigen noch in dieser Woche eine Terminbenachrichtigung erhalten werden. Bis Mitte Mai solle das Vakzin verabreicht sein. Das Land erwartet bis Ende Juni deutlich mehr Impfstoff.