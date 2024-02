[Aktualisiert um 11.15 Uhr] Die Polizei Karlsruhe war am Donnerstagmorgen mit einem Großaufgebot an der Carl-Hofer-Schule in der Innenstadt im Einsatz. Ein Polizeisprecher teilte auf RHEINPFALZ-Anfrage mit, dass eine Schülerin eine weibliche Person mit einer Pistole gesehen habe. Eine verdächtige 18-Jährige sei inzwischen am Hauptbahnhof in Karlsruhe von der Bundespolizei in Gewahrsam genommen worden. Sie habe eine Spielzeugpistole bei sich gehabt, so der Sprecher weiter.

Aufgrund der Erkenntnisse könne man eine Gefahrenlage ausschließen, die Einsatzkräfte würden nach und nach abgezogen. Auch die Schule würde nicht mehr durchsucht. Die Beamten waren mit einem Großaufgebot angerückt. Auch das Spezialeinsatzkommando war informiert worden. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Die Straßen um die betroffene Schule wurden gesperrt.

Erst in der vergangenen Woche war an einer Schule in St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) eine Schülerin getötet worden. Ein 18-Jähriger soll die Gleichaltrige erstochen haben. Der Verdächtige sitzt nach seiner Festnahme in Niedersachsen in Untersuchungshaft. Wir berichten weiter.