Die renommierten Kaiserslauterer Architekten Bayer & Strobel haben das alte Kesselhaus auf dem Pfaff-Areal gekauft. Das Gebäude aus dem Jahr 1899, das nicht unter Denkmalschutz steht, gehört zu jenen fünf Objekten, die auf dem weitläufigen Areal erhalten bleiben. Ins Untergeschoss soll auf rund 550 Quadratmeter Fläche das Architekturbüro der beiden Freunde einziehen, die sich seit dem Studium an der Technischen Universität kennen und sich 2006 selbstständig machten. Im Obergeschoss sind zwei Maisonettewohnungen mit Loftcharakter geplant, in die die Architekten mit ihren Familien einziehen. Wohnen und Arbeiten unter einem Dach ist für sie die Zauberformel. Das Architekturbüro mit 25 Mitarbeitern hat seinen Sitz im Kaiserslauterer Fackelcenter und will auf dem Pfaff-Gelände weiter wachsen.

