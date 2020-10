In der zweiten Wochenhälfte wird es in Rheinland-Pfalz zunehmend trüb. Während es am Mittwoch im Westen noch einige Auflockerungen gibt, werden im Osten bereits dichte Wolken und einzelne Regenschauer erwartet. Die Temperaturen erreichen am Mittwoch 10 bis 13 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Am Donnerstag nehmen die Wolken dann auch im Westen zu, zeitweise gibt es leichten Regen bei bis zu 11 Grad. Auch für Freitag erwarten die DWD-Meteorologen dichte Wolken. Bei Höchsttemperaturen zwischen 10 und 13 Grad bleibt es aber überwiegend trocken.