Der Südpfälzer Grünen-Bundestagsabgeordnete und Staatsminister im Auswärtigen Amt, Tobias Lindner, tritt nicht erneut für den Bundestag an. Der 42-Jährige sagte der RHEINPFALZ, Berufspolitik sehe er nicht als seine einzige Lebensaufgabe. 14 Jahre im Bundestag seien eine lange Zeit gemessen an seinem Alter. Die Entscheidung aufzuhören, habe rein persönliche Gründe und sei etliche Monate in ihm gereift. Lindner kam 2011 als Nachrücker in den Bundestag und ist seit 2021 Staatsminister im Auswärtigen Amt und damit protokollarisch im Rang eines Vize-Ministers. Er kümmert sich um die Themen humanitäre Hilfe, Sicherheitspolitik und internationale Organisationen vor allem in den Ländern des Nahen und Mittleren Ostens sowie in China. Über Lindners Nachfolge auf der Kandidatenliste für die Bundestagswahl wollen die rheinland-pfälzischen Grünen im Dezember entscheiden. Lindner sagte, er habe noch keine Pläne für die Zeit nach seinem Amt.