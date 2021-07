Grün-Weiss Mannheim hat in der Tennis-Bundesliga das Heimspiel gegen den Kölner THC Stadion Rot-Weiss am Sonntag bereits nach den Einzeln gewonnen. 4:0 stand es da. Maximilian Marterer, Bernabe Zapata, Gerald Melzer und Julian Lenz siegten in ihren Spielen. Je ein Doppel ging an Mannheim und Köln. Am Sonntag kommt es zum Schlager am Neckarplatt gegen Gladbach, den Tabellenführer.