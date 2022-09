Der Betriebsratsvorsitzende der BASF SE, Sinischa Horvat, ist am Samstag mit dem Medienpreis „Goldene Zeile“ ausgezeichnet worden. Die seit 1968 vergebene Ehrung des pfälzischen Journalistenverbands besteht aus einer vergoldeten Bleizeile aus dem Zeitungsdruck. Sie geht an Persönlichkeiten, die über viele Jahre in herausragender Weise vertrauensvoll mit den Pfälzer Medien zusammengearbeitet haben.

Den Preis übergaben für den Deutschen Journalisten-Verband (DJV) die Journalistinnen Katja Hein (Speyer) und Judith Schäfer (Ludwigshafen) in den Räumen des Sportbunds Pfalz in Kaiserslautern. Schäfer, die die Laudatio hielt, lobte Horvat als zugänglichen, stets erreichbaren Gesprächspartner, der sich nie um ein Statement drücke, auch wenn es um heikle Themen geht. Fundierter, tiefgründiger Journalismus lebe vom Kontakt zu Persönlichkeiten wie Horvat, die komplexe Themen verständlich und ehrlich darzustellen verstehen, betonte die langjährige Wirtschaftsjournalistin und aktuelle Betriebsratschefin der RHEINPFALZ.

Preisträger Horvat, der mehr als 33.000 Arbeitnehmerin der Region vertritt, erwiderte, er verstehe die Zusammenarbeit mit Journalisten als einen Beitrag zum gesellschaftlichen Diskurs. Dieser tue not, da sich derzeit die Krisen bündelten und die Menschen vor existenzielle Herausforderungen stünden. An der Ehrung nahmen neben Journalisten im DJV auch Vertreter aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Sport teil.