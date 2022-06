Sinischa Horvat, Vorsitzender des Betriebsrates der BASF SE und Mitglied im Aufsichtsrat des Chemiekonzerns, bekommt den Medienpreis „Goldene Zeile“ des pfälzischen Journalistenverbands. Das teilte der Verband am Mittwoch in Neustadt mit. Horvat werde für seine unkomplizierte Zusammenarbeit mit Journalisten geehrt. Während sich viele von Horvats Kollegen in anderen DAX-Unternehmen scheuten, gegenüber Medien öffentlich Stellung zu nehmen, tue der 46-jährige Arbeitnehmervertreter dies „virtuos und mit dem für das verantwortungsvolle Amt notwendigen Fingerspitzengefühl“, so Katja Hein (Speyer), freie Journalistin und Vorsitzende der Kommission „Goldene Zeile“.

Der Medienpreis des pfälzischen Bezirks im Deutschen Journalisten-Verband (DJV) wird seit 1968 an eine Persönlichkeit mit Pfalz-Bezug verliehen. Die Ehrung ist nicht dotiert, die Preisträger erhalten aber eine vergoldete Bleidruckzeile. Zu den bisher Geehrten gehören unter anderem Fußball-Weltschiedsrichter Markus Merk, der Schauspieler Mario Adorf oder auch der deutsch-syrische Autor Rafik Schami. Zuletzt wurde 2020 die Bahnrad-Olympiasiegerin Miriam Welte ausgezeichnet.

Die Laudatio auf Horvat hält am 24. September bei einer Feierstunde in Kaiserslautern Judith Schäfer (Ludwigshafen). Die langjährige Wirtschaftsredakteurin ist Mitglied der Kommission „Goldene Zeile“ und derzeit Betriebsratschefin der RHEINPFALZ.