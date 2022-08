Gleich zweimal ist am Donnerstag mit Unterstützung eines Hubschraubers nach einer Person gesucht worden. Zunächst wurde nach einem 35-Jährigen im Bereich von Offenbach und Ottersheim gesucht, wie die Polizei mitteilt. Ein Beamter hatte gegen 17 Uhr den schon seit längerem gesuchten Mann wiedererkannt, gegen den zwei Haftbefehle wegen Körperverletzung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vorliegen. Der Gesuchte flüchtete mit einem E-Bike in ein Feldgebiet, er konnte nicht gefasst werden. Erfolgreich verlief dagegen die Suche nach einem 44-Jährigen, der sich am Forsthaus bei Annweiler verlaufen hatte und nicht mehr zurückfand. Aus der Luft konnte er zirka zwei Kilometer entfernt vom Forsthaus gefunden und durch Beamte dorthin zurückgebracht werden.