Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Donnerstagabend vor Glätte in der Pfalz. In der gesamten Westpfalz und Teilen der Vorderpfalz kann überfrierende Nässe zu glatten Straßen führen. Die Warnung gilt (Stand 19.30 Uhr) bis Freitagmorgen, 11 Uhr, für die Kreise Bad Dürkheim, Donnersberg, Südliche Weinstraße, Kaiserslautern (Kreis und Stadt), Kusel, Südwestpfalz sowie für Zweibrücken.