Auf der winterlichen Schifferstadter Straße/L454 ist es am Dienstag zwischen 6.10 und 7.20 Uhr zu drei Verkehrsunfällen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, verlor zunächst ein in Richtung Schifferstadt fahrender Autofahrer (39) aus Speyer auf gerader Strecke die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in eine Betonerhebung am Fahrbahnrand. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Nur vier Minuten später erwischte es einen 54-jährigen Fahrer aus Speyer, auf dessen Auto noch Sommerreifen aufgezogen waren, kurz vor dem Kreisverkehr: Er rutschte auf den vorausfahrenden, abbremsenden Honda einer 22-jährigen Speyererin. Schaden: 1500 Euro. Um 7.20 Uhr passierte es im Brückenbereich auf der Fahrspur in Richtung Speyer: Ein 19-jähriger Autofahrer aus Baden-Württemberg erkannte das verkehrsbedingte Abbremsen der Fahrerin vor ihm zu spät und fuhr leicht auf (Schaden: 150 Euro).

Von einem vierten Glätteunfall betroffen war ebenfalls um 6.10 Uhr ein 23-Jähriger auf der K23 zwischen Otterstadt und Speyer. Er kam dem Bericht zufolge mit seinem Auto aus der Altrheingemeinde und schlitterte vor dem Kreisverkehr in den Wagen der davor abbremsenden Frau (Schaden: 4000 Euro). „Passen Sie stets Ihre Geschwindigkeit den herrschenden Straßen- und Sichtverhältnissen an“, rät die Polizei.