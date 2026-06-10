Wegen eines ungewöhnlichen Vorfalls ist am Dienstag um die Mittagszeit die Neustadter Feuerwehr mit ihrem Messtrupp ausgerückt. Wie diese mitteilt, war eine Person wegen eines medizinischen Notfalls ins Krankenhaus gebracht worden. Die Mitarbeiter vor Ort stellten fest, dass der Patient ein Glas mit Chemikalien dabeihatte, das er eigentlich hatte entsorgen wollen; durch den Notfall kam es nicht dazu. Nach der Alarmierung der Einsatzkräfte wurde das Glas ins Freie gebracht, wo es eine Funkstreifenwagenbesatzung im Auge behielt. Der Messtrupp des Gefahrstoffzuges verpackte schließlich das Glas in einen Transportbehälter und brachte es nach Rücksprache zum Wertstoffhof. Dort sollte es fachgerecht entsorgt werden.