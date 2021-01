Auf den Straßen in Rheinland-Pfalz und im Saarland kann es in den kommenden Tagen immer wieder glatt werden. Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) von Dienstag soll es allerdings wohl nur wenig Schnee geben. Leichte Schneefälle gingen in den Morgenstunden insbesondere im Saarland bereits verbreitet in Regen über, wie ein Sprecher sagte. Nur im Bergland soll es bis zum Nachmittag hinein schneien. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen laut DWD 2 bis 6 Grad.

In der Nacht zu Mittwoch besteht der Vorhersage zufolge bei bis zu minus 4 Grad wieder Glättegefahr. Dabei soll es weitgehend niederschlagsfrei bleiben, nur im Osten erwartet der DWD einzelne Schnee- und Regenschauer. Auch in der Nacht zu Donnerstag müssen Autofahrer bei minus 1 bis minus 4 Grad wieder mit glatten Straßen rechnen.