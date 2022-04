Seit Ostersamstag krönt in 466 Metern Höhe ein imposantes Gipfelkreuz den Großen Hausberg, die höchste Erhebung der Sickinger Höhe. Das nach Vorbildern aus den Alpen gestaltete christliche Symbol ist das erste Gipfelkreuz im Landkreis Kaiserslautern. Errichtet wurde es von den Enzian- und Heimatfreunden der Gemeinde Bann, die am Rande des Hausbergs liegt. Das Kreuz aus Lärchenholz mit einem Strahlenkranz aus Metall ist vier Meter hoch und trägt die Inschrift „Dem Himmel so nah“. Für Wanderer, die sich verewigen wollen, gibt es auf dem Hochplateau auch ein Gipfelbuch, das in einem Metallkästchen verstaut ist.