In Trier ist eine 63-Jährige einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Das hat die Polizei am Freitag mitgeteilt. Ein Zeuge hatte die Frau am Donnerstagmorgen leblos zwischen Baucontainern vor einem Obdachlosenheim gefunden. Wie genau sie zu Tode gekommen ist, verraten die Ermittler bislang nicht. Sie haben aber schon einiges über die letzten Stunden im Leben der 63-Jährigen herausgefunden, die sich vor allem im Trierer Obdachlosenmilieu bewegt haben soll.

Demnach hielt sie sich am Mittwoch bis etwa 20.30 Uhr in einer Einkaufspassage in der Innenstadt auf. Und gegen 22 Uhr war sie in Begleitung eines unbekannten Mannes am späteren Tatort. Die Beamten hoffen jetzt auf weitere Zeugen, die das Opfer und seinen Begleiter gesehen haben. Die Staatsanwaltschaft hat für Hinweise eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt.