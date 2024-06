In der Nacht zum 22. Juni 2024 hat ein stark alkoholisierter Mann im Krankenhaus in Kandel einen Pfleger verletzt. Nachdem der 20-Jährige wegen seines Zustands in die Notaufnahme eingeliefert wurde, griff er während seiner Behandlung einen 32 Jahre alten Pfleger an. Er schlug er ihm ins Gesicht, was „eine schmerzhafte Verletzung zur Folge hatte“, wie die Polizei mitteilt.

Die Polizei wurde gerufen und konnte die Situation klären. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Patienten einen Wert von mehr als zwei Promille. Die weitere Behandlung des Mannes erfolgte in Begleitung der Polizei. Nachdem die medizinische Versorgung abgeschlossen war, übergaben die Beamten den Patienten an seinen Vater.

Die Staatsanwaltschaft in Landau ist nun mit dem Fall betraut, da gegen den jungen Mann ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Die genauen Umstände des Zwischenfalls und das Motiv für den Angriff sind Gegenstand der Ermittlungen.