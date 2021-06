Nach der Freigabe der Impfpriorisierungen haben sich am Montag bis zum späten Mittag 47.000 Personen neu für eine Impfung beim rheinland-pfälzischen Landesportal „impftermin.rlp.de“ registriert. Der Ansturm sei kleiner gewesen als erwartet, sagte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) im RHEINPFALZ-Interview. Die Kapazitäten für die Online-Registrierung seien im Vorfeld verstärkt worden, die Systeme seien stabil gelaufen, es habe keine Probleme gegeben. Seit Montag können sich in Rheinland-Pfalz alle, die 16 Jahre und älter sind, für eine Impfung bei den Impfzentren anmelden. Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren können sich ebenfalls impfen lassen, allerdings nur in Arztpraxen. Hoch rechnet damit, dass im Herbst das Ende der Pandemie ausgerufen werden kann. „Wir werden immer mit Corona leben müssen, aber wir leben auch mit Influenza“, sagte er.

