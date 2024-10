Im Rahmen seines Staatsbesuchs in Deutschland wird US-Präsident Joe Biden auch mit dem rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer ( SPD) zusammentreffen. Entsprechende Informationen der RHEINPFALZ aus Kreisen der Bundesregierung bestätigte die Mainzer Staatskanzlei am Dienstag. Das Gespräch soll demnach am Samstag unmittelbar nach Ankunft Bidens auf dem US-Stützpunkt Ramstein stattfinden. Der US-Präsident nimmt dort an der internationalen Ukraine-Unterstützer-Konferenz teil und reist von Berlin aus mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem Premierminister von Großbritannien, Keir Starmer, an. Erwartet wird bei der Konferenz auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.