Zwischen 5. und 11. August hat es im Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Ludwigshafen besonders oft geblitzt: Die Polizei beteiligte sich an der europaweiten Roadpol-Kontrollwoche, die besonders der Überwachung der Geschwindigkeits-Vorschriften dient. 17.000 Autos waren laut den Polizei-Messinstrumenten während der Kontrollwoche im Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz zu schnell unterwegs; insgesamt wurden 410.000 Fahrzeuge kontrolliert, so das Präsidium.

Im Jahr 2023 registrierte das Präsidium 2062 Unfälle, die nach Angaben der Polizei auf zu hohe Geschwindigkeit zurückzuführen sind – 166 mehr als im Jahr davor. Zu schnelles Fahren bleibe damit eine Hauptunfallursache.

Zuständig sind die Beamten des Präsidiums, was den Straßenverkehr angeht, für die gesamte Vorderpfalz von der deutsch-französischen Grenze im Süden bis zur Nordgrenze der Landkreise Bad Dürkheim und Rhein-Pfalz-Kreis im Norden sowie vom Rhein im Osten bis zu den Westgrenzen der Kreise Bad Dürkheim und Südliche Weinstraße und der Stadt Neustadt.