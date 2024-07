Am Mittwochmorgen hat es auf der B10 eine Verfolgungsfahrt mit Verkehrsgefährdung gegeben. Wie die Polizei mitteilt, sollte gegen 9 Uhr ein roter VW Polo auf der B10 in Höhe des Landgasthofes Frauenstein in Hinterweidenthal kontrolliert werden. Der Fahrer flüchtete jedoch in Richtung Hauenstein. Nach kurzer Verfolgung wendete der Fahrer fuhr wieder in entgegengesetzter Richtung davon. Dieses Verhalten wiederholte er laut Polizei erneut in Höhe Hinterweidenthal. Während der Verfolgungsfahrt überholte der Mann mehrfach in den Gegenverkehr. Bei den waghalsigen Überholmanövern streifte er auch mehrere entgegenkommende und vorausfahrende Autos. Es kam zu Sachschaden. Weil die Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer zu groß wurde, sei die Verfolgung an dieser Stelle abgebrochen worden. Wie die Polizei jedoch weiter mitteilt, konnte der flüchtige Fahrer später in Hauenstein gestellt und schließlich festgenommen werden. Es wurden 0,67 Promille Atemalkohol und der Konsum von Cannabis festgestellt. Sein Wagen befand sich im Garten eines Anwohners und wurde abgeschleppt.

Den Mann erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen und Gefährdung des Straßenverkehrs. Zeugen oder Geschädigte der Fluchtfahrt werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle in Dahn zu melden.