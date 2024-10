Autofahrer im Südwesten Deutschlands zahlen derzeit die niedrigsten Preise für Sprit an der Tankstelle. Wie der ADAC in München am Dienstag mitteilte, ist Kraftstoff im Saarland, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg derzeit besonders günstig. Vergleichsweise teuer wird es im Norden und Nordosten.

Ein Liter Benzin E10 kostete im Saarland zuletzt 1,636 Euro und damit acht Cent weniger als in den teuersten Bundesländern Schleswig-Holstein und Hamburg. Rheinland-Pfalz liegt mit 1,658 Euro nur knapp hinter dem Saarland. Auch beim Diesel hat das kleinste Flächenland die Nase vorn: Der Liter kostete 1,550 Euro, 6,5 Cent weniger als in Mecklenburg-Vorpommern. Auch hier belegt Rheinland-Pfalz den zweiten Platz in der Liste (1,557 Euro).