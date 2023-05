In der Abstiegsrunde der Oberliga-Rheinland-Pfalz/Saar holte der FV Dudenhofen am Freitagabend bei der TSG Pfeddersheim ein 2:2 (0:0). Eric Häußler brachte die Gäste 1:0 in Führung (55.), Fabio Schmidt glich aus (77.). Simon Bundenthal sorgte sechs Minuten später für das 2:1, aber die Gastgeber schlugen durch Mathias Tillschneider in der 89. Minute zurück. Arminia Ludwigshafen verlor durch ein Tor von Fabrizio Haas mit 0:1 (0:0) beim SV Alemannia Waldalgesheim. öpf