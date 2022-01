Neuer Aufsichtsratsvorsitzender bei dem Mannheimer Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub soll Christoph Loos werden. Loos ist Vorsitzender der Konzernleitung der Liechtensteiner Hilti AG, Hersteller von Geräten für die Baubranche. Loos soll Kurt Bock als Aufsichtsratsvorsitzenden bei Fuchs ablösen.

Kurt Bock war Chef des Ludwigshafener Chemiekonzerns BASF und ist aktuell dessen Aufsichtsratsvorsitzender. Er hatte bereits im Oktober vergangenen Jahres bekanntgegeben, sein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender bei Fuchs zur kommenden Hauptversammlung am 3. Mai 2022 niederlegen zu wollen. Bock hatte den Vorsitz des Aufsichtsrates bei Fuchs Petrolub im Mai 2019 übernommen. Sein Mandat wäre laut dem Mannheimer Schmierstoffkonzern noch bis 2025 gelaufen.

Wie Fuchs Petrolub am Mittwoch weiter mitteilte, schlägt der Aufsichtsrat der Hauptversammlung als neues Mitglied zur Wahl in den Aufsichtsrat Markus Steilemann vor. Steilemann ist Vorstandsvorsitzender des Leverkusener Polymerwerkstoffherstellers Covestro. Der Aufsichtsrat beabsichtige in seiner konstituierenden Sitzung im Anschluss an die Hauptversammlung Christoph Loos zum Vorsitzenden des Gremiums zu wählen, teilte Fuchs weiter mit. Loos ist seit zwei Jahren Mitglied des Aufsichtsrats.

