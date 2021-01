Eine 80 Jahre alte Frau ist am Montagvormittag bei einem Unfall an einer zentralen Kreuzung in Dudenhofen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, überquerte die Seniorin die Neustadter Straße kurz vor der 90-Grad-Kurve in die Speyerer Straße. Eine aus der Speyerer Straße kommende 20-jährige Autofahrerin aus Dudenhofen erkannte die Frau beim Einfahren in die Neustadter Straße zu spät und erfasste sie frontal. Die 80-Jährige schlug mit dem Kopf auf die Scheibe des Autos und erlitt eine Platzwunde über dem Auge sowie einen Beckenbruch. Der Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung vor Ort. Die Frau wurde anschließend in die Unfallklinik gebracht. Am Fahrzeug der 20-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.