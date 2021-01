Am Donnerstagmorgen können die Straßen in der Pfalz wieder glatt sein. Der Deutsche Wetterdienst (Stand: 6.28 Uhr) berichtet von gebietsweise Frost und Glätte. Im äußersten Südwesten könne bis zum Nachmittag etwas Schnee fallen. Die Temperaturen vor allem außerhalb der größeren Flusstäler in Rheinland-Pfalz liegen am Morgen zwischen -1 und -3 Grad. In der Nacht zum Freitag wird es verbreitet erneut frostig (zwischen -2 und -4 Grad). Im Bergland sogar bis -6 Grad.

Bis in den Vormittag hinein meldet der Wetterdienst verbreitet Glättegefahr durch überfrierende Nässe, allenfalls in Richtung Oberrhein könne es zu gebietsweise höhere Temperaturen kommen.

Schnee möglich

Schnee sei vor allem in einem schmalen Streifen von der Grenzregion zu Luxemburg entlang der deutsch-französischen Grenze bis in die Pfalz nicht ausgeschlossen. Der Wetterdienst prognostiziert in diesem Falle ein bis drei Zentimeter Neuschnee bis zum Nachmittag.